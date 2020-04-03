Абакан, , 12:10 — REGNUM По состоянию на 3 апреля в Хакасии не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

В республике по-прежнему остаются подтверждёнными три случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением находятся 748 человек, в том числе семеро — в больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции введён режим всеобщей изоляции.

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