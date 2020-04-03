Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявляет, что сегодня его правительству фактически приходится вести борьбу на два фронта, и это здравоохранение и экономика.

«И никакого значения не будет иметь победа на одном фронте, если мы потерпим поражение на втором фронте. Поэтому мы должны расставлять все больше акцентов на экономике. Поэтому сегодня мы выдаем поручения министерствам экономики и финансов о задействовании гарантийных кредитных схем. Мы говорим сегодня о посткризисном периоде. Здесь можно привлечь наши партнерские донорские организации. Важно, чтобы наши бизнесмены знали: это будут гарантийные кредитные схемы, которые позволят нашим компаниям быстро развиваться на посткризисном этапе», — заявил Гахария.

По его же информации, реально в посткризисный период правительство сможет выделить грузинским компаниям по схемам гарантийных кредитов около 2 миллиардов лари.

Министерству экономики также поручена разработка схем и программ поддержки местного производства, в том числе путем определенных механизмов ограничения импорта, с тем, чтобы как можно больше местного спроса удовлетворять за счет местного же производства. Среди предприятий, деятельность которых можно восстановить, премьер назвал и Агарский сахарный завод. Это предприятие было закрыто в конце 2017 года, а причиной его владелец — азербайджанская компания «Азерсун» назвала высокую конкуренцию с импортированной продукцией.

Напомним, что 3 апреля в Грузии фиксируется 148 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 27 пациентов. В режиме карантина остаются 5392 человека, а в стационарах — 319 пациентов. В стране объявлен режим чрезвычайного положения и всеобщий карантин, в условиях которого не работает муниципальный и междугородний транспорт, остановлено большинство предприятий и учреждений, за исключением тех, которые связаны с производством и реализацией продовольствия и медикаментов, а также крупных инфраструктурных и строительных проектов.