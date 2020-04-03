Биробиджан, , 12:07 — REGNUM Беспрецедентные меры помощи для каждого жителя Еврейской автономной области старше 65 лет приняли областные власти. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства

В пресс-службе рассказали, что каждому жителю старше 65 лет предоставят недельные продуктовые наборы. К этой категории граждан относятся более 25 тыс. человек. Для приобретения продуктовых наборов власти региона выделили около 27 миллионов рублей.

Для раздачи продуктовых наборов по домам будут привлечены добровольцы из местного волонтерского штаба, организованного совместно Общероссийским народным фронтом, партией «Единая Россия», общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров.