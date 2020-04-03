Красногорск, , 12:12 — REGNUM Штрафы за невыполнение требований, введённых в условиях борьбы с коронавирусом нового типа, утверждены Московской областной думой. Депутаты поддержали инициативу на заседании 3 апреля.

Так, нарушившим правила самоизоляции гражданам придётся заплатить штраф в размере 4 тыс. рублей. Автомобилистам грозит штраф 5 тыс. рублей, а также изъятие и помещение машины на штрафстоянку.

Если какие-то учреждения не прекратили работу, штраф составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц и от 30 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц. За повторные нарушения предусмотрены увеличенные штрафы. Для граждан они составят 5 тыс. рублей.

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