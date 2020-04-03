Горно-Алтайск, , 12:02 — REGNUM За прошедшую зиму инспекторы Катунского заповедника на Алтае провели семь рейдов и две научные экспедиции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, браконьерских петель на кабаргу не обнаружено.

Между тем, в предыдущие годы сотрудники находили здесь десятки инструментов для ловли животных. В 2013 году, к примеру, было обнаружено 96 петель, 10 капканов, более двух десятков искусственных загородок и так далее. Как отмечается, снижение активности браконьеров в последние годы связано с постоянным присутствием экологов.

«В сезон 2019−2020 гг во время рейдов и экспедиций инспекторы заповедника прошли пешком, на лыжах и на конях свыше 420 км. Для усиления контроля в местообитаниях кабарги установлены фотоловушки, которые позволили получить новые данные по распространению и численности вида», — отметили в заповеднике.

Напомним, кабарга занесена в Красную книгу России. На неё ранее активно охотились из-за мускусной железы, который широко используется в восточной медицине, а также в парфюмерной промышленности.

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