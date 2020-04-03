Чита, , 11:58 — REGNUM В Забайкальском крае, где накануне, 2 апреля, был введён поёный запрет на реализацию алкогольной продукции, гражданам, проживающим в сельской местности, в отсутствие других антисептических средств, посоветовали дезинфицировать руки самогоном. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на слова исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулёва, когда на брифинге прозвучал вопрос о том, как решать вопрос с обеззараживанием о деревнях, где людям необходимо выходить из квартир, чтобы ухаживать за домашним скотом и птицей, чиновник заявил:

«Флакон самогона, и, я вам честно скажу, лучше дезинфектора нету».

Также Гурулёв пообещал, что за такие действия «никто штрафовать не будет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта Забайкальский край объявил режим полной самоизоляции. А накануне, 2 апреля, получив информацию о росте «пьяных» преступлений за период нерабочих дней, объявленных в России, власти региона ввели полный запрет на реализацию алкогольной продукции. Правда, позднее отметили, что данное ограничение будет действовать лишь до 6 апреля.

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