Иваново, , 11:57 — REGNUM Даты проведения XIV Международного кинофестиваля «Зеркало», который традиционно проходит в начале лета в Ивановской области, пока не определены.

«О датах и формате проведения XIV МКФ «Зеркало» в 2020 году будет объявлено дополнительно», — сообщила пресс-служба правительства Ивановской области.

Отметим, что изначально его планировалось провести с 13 по 24 июня — именно такие даты обозначены на официальном сайте фестиваля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, традиционные Дни Тарковского в этом году в Ивановской области решили перевести в онлайн-формат. Решение принято в связи с пандемией коронавируса, из-за которой в регионе объявлен режим всеобщей самоизоляции, отменены массовые культурные и прочие мероприятия.

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