Москва, , 11:58 — REGNUM Из-за продления режима самоизоляции гостиницы, ресторации, сфера услуг оказались под ударом. А каким секторам лучше других в текущей ситуации? Прежде всего, это предприятия непрерывного цикла, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя продление режима самоизоляции в России.

«Особенно это предприятия с низкой долговой нагрузкой или чистой положительной денежной позицией. Например, «Лукойл», «Норильский никель» или «Сургутнефтегаз». И, возможно, уже в скором будущем инвестиционные компании, операторы Мосбиржи.

Российский рынок акций — часть глобального рынка. А справедливая стоимость российских акций в конечном счете зависит от чистых денежных потоков, которые, прежде всего, зависят от цен на нефть. А нефть торгуется в долларах. Долларовая инфляция золота, сырья и акций компаний реального сектора не за горами. За нас все сделает ФРС США.

За неделю баланс ФРС вырос еще на $557 млрд — это чуть меньше, чем неделей ранее ($586 млрд).Таким образом, за последние четыре недели баланс ФРС вырос на $1,57 трлн, до $5,81 трлн.

ФРС активно покупала облигации минфина США и ипотечные облигации, а также раздавала доллары другим центральным банкам через своп-линии, объем которых вырос на $142,5 млрд за неделю и достиг $348,5 млрд. Дальше такая ситуация продолжится. Ну и рост цен на нефть, конечно, поддержит казну в кризис.

Мир все считает в долларах, от нефти до индекса РТС. Грубо говоря, на конец 2020 года нефть марки Brent может стоить $50, индекс РТС 1300—1500 пунктов, а курс доллара с высокой вероятностью будет находиться в диапазоне 65−70 руб.», — высказал своё мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, режим нерабочих дней в России из-за угрозы эпидемии коронавируса продлится до 30 апреля. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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