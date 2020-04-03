Бузулук, Оренбургская область, , 11:56 — REGNUM В городе Бузулук Оренбургской области за последние сутки по состоянию на 3 апреля выявлен предварительно положительный результата коронавирусной инфекции у врача. Об этом во время прямого эфира сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Она подчеркнула, что первый тест, проведенный в марте, показал отрицательный результат. С ним медик и поступила в обсервацию. Сегодня, 3 апреля, получен предварительно положительный результат. При этом клинических проявлений заболевания нет. Принято решение о транспортировке пациентки из Бузулука в больницу Оренбурга.

В Бузулуке проводятся активные противоэпидемические мероприятия. По их результатам выявлены новые граждане, в отношении которых проведут обследование на базе провизорного госпиталя.

Напомним, в марте в Бузулуке выявлен коронавирус у мужчины, который вернулся из путешествия по Европе. Этот факт стал первым в регионе случаем заболевания. Мужчину впоследствии перевели в клинику Оренбурга, однако спасти пациента не удалось. Мужчина скончался. После этого из инфекционного отделения бузулукской больницы всех пациентов перевезли в Оренбург, а на базе освободившегося отделения организовали обсервацию. В первую очередь, для медиков, которые лечили пациента с коронавирусом и контактировали с ним.

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