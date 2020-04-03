Липецк, , 11:54 — REGNUM В Липецкой области за сутки со 2 по 3 апреля было подтверждено ещё три случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у трёх жителей региона, которые вернулись из-за границы. Они госпитализированы в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу и проходят лечение. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Всего в регионе зарегистрировано 15 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области отменили весеннюю охоту