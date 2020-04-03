Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области ветеринары в целях борьбы с коронавирусной инфекцией подключатся к дезинфекции помещений и территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 апреля.

Ветслужба уже передала «технику, оборудование и специалистов для дезинфекции улиц и общественных мест». В настоящее время задействовано 64 единицы спецтранспорта и 85 аэрозольных генераторов. Медицинским работникам передано более 3 тыс. комплектов костюмов химзащиты.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области с начала вспышки коронавирусной пневмонии обследовано почти 8 тыс. человек, зарегистрировано девять случаев заражения инфекцией. Под медицинским наблюдением остаются почти 5 тыс. человек.

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