Москва, , 11:53 — REGNUM Движение «Сильная Россия» просит президента России Владимира Путина ввести мораторий на увольнения до 30 апреля 2020 года. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба движения.

Движение публично обращается к «президенту и правительству с просьбой ввести мораторий на увольнение работников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности до 30 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что введение моратория на увольнения необходимо, так как некоторые отрасли экономики «просели до нуля», а ряд предприятий находится в шоковом состоянии из-за режима самоизоляции и потери доходов.

«К нам обращаются сотни людей, которых вынуждают написать заявление [на увольнение по собственному желанию — прим. ред.]. По открытым данным поисковых сервисов, за последние две недели популярность запроса «работодатель заставляет» выросла более чем в 15 раз», — заявили в пресс-службе, добавив, что трудовые инспекции, обычно занимающиеся такими вопросами, закрыты и не могут помочь гражданам.

Представители движения считают, что мораторий на увольнения может снизить социальную напряженность и повысить доверие народа и бизнеса к власти.

Напомним, Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля. Работодатели должны сохранить зарплаты работников, для этого компаниям предлагаются беспроцентные кредиты, однако на такие условия согласны не все.

Читайте ранее в этом сюжете: Как бизнес вернёт после простоя кредиты «на поддержание штанов»?