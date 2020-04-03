Казань, , 11:50 — REGNUM Практически без сна и отдыха в казанском аэропорту на передовой борьбы с коронавирусом трудится старшая медсестра поликлиники «Клиники медицинского университета» («КМУ») г. Казани Ландыш Хайретдинова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минздрава Татарии.

Как рассказали представители пресс-службы министерства, Хайретдинова работает в поликлинике «КМУ» г. Казани с 2014 года. По ее словам, она с детства мечтала работать в больнице.

Сейчас медсестра входит в состав одного из подразделений, которые в аэропорту встречают прибывающих граждан и проводят с ними необходимые медицинские мероприятия для диагностики заболевания, вызываемого коронавирусом.