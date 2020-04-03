Тбилиси, , 11:52 — REGNUM Рекомендации, которые необходимо соблюдать в период распространения коронавируса, дал православным церквям Грузии грузинский патриарх Илия Второй. Об этом написал на своей странице в Facebook глава пресс-центра патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе.

«С учетом «комендантского часа», с завтрашнего дня службы должны начинаться в 16:00, а церкви закрываться ежедневно с 20:00», — написал официальный представитель главы Грузинской православной церкви.

Он также сообщил, что во дворах в церквях, нужно сделать разметку, которая обозначает дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, рекомендовано ежедневно протирать иконы в храмах и другие святыни спиртом и розовой водой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии для предотвращения распространения коронавируса с 31 марта объявлен карантин. Жителям предписано соблюдать дистанцию 2 метра в помещении и 1,5 метра на улице. Запрещено собираться более, чем по трое.

Православные церкви не отменили богослужений, но стали их проводить не в церквях, а во дворах, где прихожан просят соблюдать установленную дистанцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Грузии о Пасхе: «Никто не знает, что будет через две недели»