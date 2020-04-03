Оренбург, , 11:48 — REGNUM В Оренбургской области в больницах находятся 16 пациентов, которые получают лечение от коронавируса, об этом сообщила во время прямого эфира министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По словам главы ведомства, пять человек готовят к выписке. Состояние здоровья трех пациентов медики оценивают как средней тяжести, а остальных — удовлетворительное.

Добавим, за прошедшие сутки (2 апреля) новые лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной инфекции отсутсвуют.