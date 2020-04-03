Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM Уже более 15 тысяч человек, проживающих в Свердловской области, подверглись обследованию на новый коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

С начала февраля 2020 года в регионе обследовали 15 тысяч 337 жителей, для чего было проведено 19 тысяч 829 исследований на COVID-19.

Только за прошедшие сутки врачи проверили 1 тысячу 475 человек, исследовав 1 тысячу 514 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в области подтверждено 39 случаев COVID-19. 35 из них произошли с жителями Екатеринбурга.

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