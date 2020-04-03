Казань, , 12:06 — REGNUM В Татарии зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Жители республики вернулись из европейских стран — Франции, Германии, Швейцарии. Повышения температуры у них не выявлено, состояние ближе к удовлетворительному, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Все зараженные находятся под наблюдением врачей после самоизоляции. В настоящее время они проходят лечение в республиканской клинической инфекционной больнице Казани.

На 3 апреля в Татарии зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом, шесть человек ранее выздоровели. Под медицинским наблюдением остаются 7299 человек, 13 876 сняты с наблюдения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 апреля 10:30 мск подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число выявленных в Поволжье случаев COVID-19 достигло 185.

Читайте также: В Поволжье выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом