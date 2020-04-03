Новосибирск, , 11:47 — REGNUM В Президентский полк этой весной отправятся служить 150 призывников из регионов Сибири, Урала и Поволжья. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков.

«Из которых 100 юношей из регионов Сибири, 25 и 20 из Поволжья и Урала соответственно», — уточнил Александр Линьков.

Он рассказала, что кандидаты прошли конкурс, тесты профессионального, психологического отбора и углубленное медицинское обследование.