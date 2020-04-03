Москва, , 11:50 — REGNUM Министерство просвещения РФ ведет процесс выработки и принятия решений и рекомендаций для регионов после продления нерабочих дней до 30 апреля.

«В настоящее время идёт процесс выработки и принятия комплекса решений и рекомендаций для региональных органов управления образованием. О принятых решениях будет оперативно сообщено», — сообщает Комитет по образованию Санкт-Петербурга со ссылкой на пресс-службу министерства.

Нерабочая неделя продлена до конца текущего месяца, однако есть прогнозы, что она продлится дольше. Так, депутат петербургского Заксобрания Оксана Дмитриева («Партия роста») полагает, что ситуация с «необъявленным» карантином в России продлится как минимум до конца мая — начала июня.