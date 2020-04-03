Аддис-Абеба, , 11:45 — REGNUM Правительство Эфиопии облегчило условия ведения мобильной банковской деятельности и осуществления мобильных денежных переводов, чтобы побудить жителей страны переходить на безналичный расчет, что должно помочь контролировать распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Национального банка Эфиопии.

В соответствии с заявлением, рынок мобильных банковских услуг был открыт для всех местных предприятий. Новые правила вступили в силу немедленно, добавили в банке.

По мнению экспертов, этот шаг даст телекоммуникационным компаниям, таким как государственная телекоммуникационная монополия Ethiotelecom, возможность конкурировать с банками.

До настоящего времени только банки или другие небольшие финансовые учреждения могли предлагать подобные услуги, а жители страны редко совершали транзакции через свои мобильные телефоны.

Поэтому для миллионов эфиопов, несмотря на призывы властей оставаться дома и избегать людных мест, поездка в банк по-прежнему является неотъемлемой частью жизни. Подавляющее большинство ежедневных транзакций подразумевают использование наличных.

Как сообщают репортеры, правительство Эфиопии готовится открыть телекоммуникационный сектор страны для внутренних и иностранных компаний. Данные меры проводятся в рамках общегосударственных реформ, инициированных правительством премьер-министра Абия Ахмеда.