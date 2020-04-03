Омск, , 11:40 — REGNUM В апреле 2020 года аэропорт Омска международных рейсов принимать не будет. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 апреля в правительстве Омской области.

Рейсы из Омска во Вьетнам и Турцию на 23 и 29 апреля, заявленные в график полётов задолго до обострения ситуации с коронавирусом, также будут отменены.

Оперативный штаб проводил работу по расформированию оставшихся рейсов. Сейчас все жители Омской области находятся дома.

При этом межрегиональное воздушное сообщение открыто. Но в регионе с 1 апреля введён режим общей самоизоляции. Трафик внутренних рейсов снизился.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске на утро 3 апреля зарегистрировано девять человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

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