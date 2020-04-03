Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Санкт-Петербургский Центр оценки качества образования и информационных технологий при Комитете по образованию Санкт-Петербурга начинает серию вебинаров для учителей по работе с различными платформами дистанционного обучения. Об этом сообщается в телеграм-канале Комитета.

3 апреля в 12:30 пройдет вебинар «Использование образовательных сервисов Яндекса в условиях дистанционного обучения», предназначенный для учителей, методистов, замдиректоров по учебно-воспитательной работе.

6 апреля в 15:00 пройдет вебинар «Как работать с сервисом Skyes School», призванный помочь в освоении платформы учителям английского языка, заместителям директоров и методистам общеобразовательных учреждений.

9 апреля в 15:00 — вебинар «Дистанционное обучение с ЦОР «ЯКласс». Целевая аудитория вебинара — учителя, завучи и руководители образовательных организаций. Согласно анонсу, мероприятие расскажет, как с помощью «ЯКласс» организовать непрерывное обучение даже в период вынужденного отсутствия в школе, как помочь ученикам самостоятельно освоить новые темы и натренироваться в решении задач, как учителю сформировать индивидуальную программу для учащегося.

Для участия в вебинарах требуется регистрация на сайте Центра.