Киев, , 11:37 — REGNUM Уже в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост коронавирусной болезни, заявил на брифинге 3 апреля заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он заявил, что правительство предлагает еще больше ограничивать мобильность людей для того, чтобы «планово и без больших нагрузок» пройти пиковый период.

«Наши расчеты показывают: проведением дополнительных мероприятий по изоляции и ограничению мобильности мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев», — отметил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на утро 3 апреля на Украине официально зафиксировано 942 случая заболевания коронавирусом.

1 апреля правительство Украины анонсировало ужесточение карантина, среди новых ограничительных мер — запреты на перемещение группой лиц более чем два человека; посещение парков, скверов, зон отдыха; посещение спортивных и детских площадок; а также обязательное пребывание в общественных местах без надетой маски.

В МВД Украины ранее заявили, что пик заболеваемости коронавирусом на Украине придется на 15−25 апреля.