Москва, , 11:43 — REGNUM 2 апреля представители посольства Южной Кореи в РФ согласовали с Федеральным агентством воздушного транспорта России организацию специального рейса для доставки сограждан на родину. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства.

По их словам, специальный рейс Korean Air вылетит из московского аэропорта «Шереметьево» 7 апреля в 18:55 по местному времени.

Известно, что на рейс зарегистрировано около 270 человек, включая студентов и бизнесменов.

Отмечается, что перед посадкой в самолёт у всех пассажиров измерят температуру и проверят на наличие симптомов, после прибытия — поместят на двухнедельный карантин.

Напомним, что 30 марта около ста граждан Южной Кореи не смогли вылететь из Москвы в связи с внезапной отменой авиарейса.

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