Барнаул, 3 апреля 2020, 11:26 — REGNUM Власти Барнаула, где зарегистрировано уже четыре официально подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией и где действует режим самоизоляции, проявили чудеса очковтирательства, пригласив представителей местных СМИ посмотреть, как в столице Алтайского края начали дезинфицировать улицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Фотографии и видеокадры с данного мероприятия, состоявшегося сегодня, 3 апреля, не осталось незамеченными в с социальных сетях и телеграм-каналах. К примеру, алтайский общественник Игорь Янцен написал:
Как уже сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в Алтайском крае, как и во многих других регионах, был введён 31 марта. С этого времени гражданам без особой необходимости не рекомендуется выходить на улицу, а людям старше 65 лет, и вовсе запрещено.
Также власти региона пригрозили внушительными штрафами нарушителям данного режима. Ранее ИА «Амител» со ссылкой на ответы заместителя председателя правительства Алтайского края Виталия Снесаря, данные в прямом эфире, сообщило, что согласно вспучившим в силу поправкам в КоАП, где речь идёт о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности граждане могут получить штраф от одной до 30 тысяч рублей.
Читайте также: Алтайский край перешёл в режим самоизоляции