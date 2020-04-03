Нур-Султан, , 11:19 — REGNUM Три инфекционные больницы из быстровозводимых конструкций построят в Нур-Султане, Алма-Ате и Чимкенте, сообщили 3 апреля в пресс-службе правительства Казахстана.

Решение принято на основе предложения министерства здравоохранения республики. Ранее первый заместитель главы минздрава Казахстана Берик Шолпанкулов сообщил, что правительство выделит 14,8 млрд тенге ($33,2 млн) на строительство трех модульных больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 апреля в Казахстане выявлено 453 случая заражения коронавирусом. 29 пациентов выздоровели, трое скончались.

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