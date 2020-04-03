Лима, , 11:24 — REGNUM Жителям Перу разрешили выходить на улицу в разные дни недели в зависимости от пола. Об этом сообщает телеканал BBC.

Мужчины в условиях пандемии коронавируса смогут покидать жилища по понедельникам, средам и пятницам, а женщины — по вторникам, четвергам и субботам. Находиться на улице по воскресеньям никому не разрешается.

Ограничения введены до 12 апреля. Выходить из дома людям разрешено для того, чтобы купить необходимое. Исключение сделано для тех, кто продолжает работать в условиях карантина.

По данным на 3 апреля, в Перу выявлено 1414 заражений коронавирусом нового типа. Скончались от заболевания COVID-19 55 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент Перу Мартин Вискарра отправил в отставку министра здравоохранения Элизабет Иностросу.

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