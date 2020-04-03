Токио, , 11:17 — REGNUM В сети появился финальный трейлер игры Final Fantasy VII Remake. Его опубликовали 2 апреля на официальном YouTube-канале франшизы.

В ролике показаны все действующие лица предстоящей игры. Релиз ремейка ожидается 10 апреля 2020 года.

Напомним, оригинальная Final Fantasy VII вышла в 1997 году. Она была тепло принята геймерами и до сих пор считается одной из лучших частей франшизы Final Fantasy.

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