Маунтин-Вью, США, , 11:16 — REGNUM Отчёты с анонимными данными о местонахождении людей намерена выпускать компания Google в целях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Такое сообщение опубликовано 3 апреля в официальном блоге компании.

Отчёты об общественной мобильности позволят чиновникам получить представление о том, как изменилась жизнь в условиях домашней самоизоляции и удалённой работы. При анализе данных строго соблюдается политика конфиденциальности.

Графики дадут представление о перемещениях людей к магазинам, аптекам, паркам, рабочим местам и жилым помещениям в разных районах мира и изменениях, которые произошли за несколько недель. Будет использоваться самая свежая информация, собранная за последние 48−72 часа, отражающая процентное увеличение или уменьшение количества посещений.

При этом доступ к данным о местонахождении конкретного человека, его передвижениям и контактам не предоставляется. Отчеты охватят 131 страну мира.

«В ближайшие недели мы будем работать над добавлением дополнительных стран и регионов, чтобы эти отчеты оставались полезными для работников здравоохранения во всём мире, которые хотят защитить людей от распространения COVID-19», — отметили в компании.