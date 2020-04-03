Тбилиси, , 11:15 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поручил министерству беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты в течение ближайших двух дней проверить готовность всех врачей к борьбе с коронавирусом. По информации пресс-службы правительства, такое поручение премьер дал на заседании межведомственного координационного совета 3 апреля утром.

«К сожалению, сегодня у нас 18 новых подтвержденных случаев, вчера было 15. Явно, что ситуация ухудшается и темпы становятся все быстрее. Поэтому сегодня вся основная нагрузка переходит на минздрав и госпитальный сектор… У нас примерно 1200 сельских врачей и около 2000 семейных врачей. Где эти люди, что делают, насколько готовы? Крайне важно проверить, проводятся ли с ними тренинги, готовы ли они справиться с проблемами. Это поможет смягчить давление на систему здравоохранения», — заявил Гахария.

Ранее министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заявила, что в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом часть пациентов в дальнейшем будет проходить лечение на дому под постоянным контролем семейного врача. Это те граждане, у которых заболевание будет протекать в легкой форме, а таких, по данным ВОЗ, 80% инфицированных.

Напомним, что 3 апреля в Грузии фиксируется 148 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 27 пациентов. В режиме карантина остаются 5392 человека, а в стационарах — 319 пациентов.