Магас, , 11:15 — REGNUM В Ингушетии выявлен первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Подтвердились положительные тесты местного жителя, которые были отправлены на дополнительное исследование в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, о первом положительном анализе теста в Ингушетии стало известно 30 марта. Об этом сообщил глава субъекта Махмуд-Али Калиматов. Он также проинформировал, что результаты требуют перепроверки в федеральном центре.

В минздраве рассказали, что молодой человек приехал из Москвы и обратился к медикам с симптомами ОРВИ. Его пробы оказались положительными. Пациента и его близких госпитализировали. Выявленный круг общения был помещен под режим самоизоляции.

Напомним, до сегодняшнего дня Ингушетия была в числе двух субъектов СКФО, где не было подтвержденных случаев коронавируса. По данным на 3 апреля, продолжает оставаться таким регионом Карачаево-Черкесия.

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