Киев, , 11:27 — REGNUM У 40% жителей Украины нет сбережений, которые позволили бы им жить во время карантина. Об этом сообщила пресс-служба аналитической компании Research & Branding Group.

Согласно данным опроса, у 13% респондентов есть деньги на несколько недель автономной жизни, а у 17% есть сбережения на месяц карантина.

68% участников опроса заявили, что не делали никаких продуктовых запасов на период карантина, а 26% купили крупы и консервы.

Опрос проводился с 28 марта по 1 апреля. В нём приняла участие 1 тыс. совершеннолетних жителей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) выяснил, что 48% жителей Украины считают неэффективными меры по борьбе с коронавирусом, которые принимают украинские власти. 57% считают неэффективной борьбу украинских властей с экономическими последствиями коронавируса.

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