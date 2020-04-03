Осан, , 11:14 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на одной из военных баз США в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, 3 апреля вирус был выявлен у одного из представителей авиабазы в Осане.

Известно, что 1 и 2 апреля два случая заражения коронавирусом были обнаружены на военной базе «Кэмп Хамфрис», расположенной в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Общее число заражённых на американских базах в Южной Корее увеличилось до шестнадцати человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта представители Командования силами США в Южной Корее (USFK) объявили чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

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