Вашингтон, , 11:10 — REGNUM В Adopt Me! (пользовательская видеоигра, созданная на платформе Roblox) за прошедшую неделю сыграло больше людей, чем в Doom Eternal и Mount & Blade II: Bannerlord. Об этом 3 апреля сообщает портал PCGamer.

Недельный рекорд игры — больше 600 тыс. игроков, одновременно находящихся в сети. В Adopt Me! геймерам необходимо заботиться о различным домашних питомцах.

Напомним, Roblox — это популярная онлайн-платформа для создания видеоигр. С её помощью геймеры также могут запускать проекты других пользователей.

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