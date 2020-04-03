Москва, , 11:10 — REGNUM Многих граждан волнует, как можно пользоваться своим автомобилем в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Насколько критично или опасно попасть под штраф, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев, комментируя продление режима самоизоляции.

«Для Подмосковья пользоваться личной машиной порой жизненно необходимо, когда единственный способ выехать из своего дома в аптеку или в магазин. Потому, если остановят работники ГИБДД, вряд ли последует наказание.

Другое дело, если человек пользуется автомобилем активно, ведь перемещения можно легко отследить как по дорожным камерам, так и по геолокации sim-карт личных телефонов.

В самой Москве личный автомобиль не так важен, ведь всё преимущественно в шаговой доступности. Исключением можно считать разовая поездка в супермаркет.

Исключением можно считать и межрегиональную поездку, когда с новостью карантина на неделю ваши родственники согласились и приютили вас на время. Но теперь срок продлили до 30 апреля, и такая новость родственников, особенно в Москве или Подмосковье, где и так жилищные квадраты дороги, может появиться вынужденная поездка «восвояси».

Выгул собак превратился в шанс прогуляться у дома не строго по траектории к магазину или к аптеке. Выгул собак, конечно же, необходимость, но чаще в семьях более важной проблемой является выгул детей.

Проветривания помещений не всегда достаточно для удовлетворения потребности детей двигаться и быть на свежем воздухе, а устраивать сквозняки дома не всегда верное решение и заканчивается простудой.

Все эти моменты требуют внимания и проработки со стороны государственных решений. Долгое сидение может закончится семейными конфликтами или ухудшением здоровья семей с детьми», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в связи с угрозой эпидемии коронавируса продлил режим нерабочих дней до 30 апреля включительно.

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