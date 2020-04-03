Тбилиси, , 11:05 — REGNUM Грузинская оппозиция, которая в последние месяцы сгруппировалась вокруг партии экс-президента Михаила Саакашвили, обратилась к мировому сообществу с совместным заявлением, в котором попросила помощи для «защиты хрупкой демократии» в условиях коронавируса.

Адресатами послания оппозиции являются правительства США, Великобритании, Канады, Норвегии, Швейцарии, а также ЕС и международные финансовые институты — Всемирный банк, МВФ, ЕБРР и ряд других.

В заявлении подчеркивается, что правительство Грузии в условиях коронавируса предприняло шаги, которые уже нанесли серьезный удар по экономике, а в дальнейшем ситуация может стать еще тяжелее.

«Масштабы нанесенного ущерба пока подсчитать трудно, но уже ясно, что ущерб будет большим. Экономический кризис также создает угрозу хрупкой демократии, которая должна выдержать серьезные испытания на запланированных в этом году парламентских выборах. У нас фундаментальные различия с нынешней властью, от которой, несмотря на кризис, мы ожидаем исполнения взятых обязательств, осуществления конституционной и избирательной реформы и освобождения политзаключенных», — говорится в заявлении оппонентов нынешней власти.

Соратники Саакашвили и их союзники утверждают, что рассматривают создавшуюся в стране ситуацию как возможность многопартийного сотрудничества на фоне общенационального кризиса с целью усиления демократии. А потому фиксируют полный консенсус в том, что Грузии и ее экономике сегодня нужна прямая финансовая инъекция от стратегических партнеров и международных организаций.

По мнению оппозиции, такое финансовое вливание позволит Грузии «сохранить экономическое равновесие в период пандемии, а после ее окончания — спасти экономику страны».

Свое требование оппоненты нынешней власти формулируют как поддержку правительству Грузии в деле получения финансовой помощи от мирового сообщества.

«Перед правительством Грузии стоит неотложная необходимость получения международной финансовой поддержки, и какими бы критически настроенными ни были мы по отношению к нему, мы заявляем полную поддержку в этом вопросе. Общий и жизненно важный интерес нашей страны — получение международной поддержки, которая даст как нынешнему, так и сформированному после выборов в соответствии с политической волей грузинского народа правительству возможность преодоления экономического и социального кризиса», — говорится в заявлении.

Отметим, что эта, так называемая «оппозиция», пока ничего ощутимого для превенции в стране распространения коронавируса не сделала. Она ограничивается лишь чисто популистскими заявлениями, рекомендациями, как следует расходовать средства бюджета, сокращать налоговые доходы, выдавать населению ваучеры за счет уменьшения бюджетных расходов, а также следовать опыту «Национального движения» по «преодолению кризисов прошлых лет». Эта оппозиция, несмотря на многочисленные призывы общественности, не желает отказываться от многомиллионного финансирования, которое ежемесячно получает из госбюджета на ведение политической деятельности. Эта же оппозиция не сделала ни одного вливания в созданный в Грузии фонд по борьбе с коронавирусом.

В то же время лидеры оппозиции периодически и настоятельно призывают правительство проводить массовое тестирование населения и даже демонстрируют, как их соратники тестируют их на коронавирус препаратами неизвестного происхождения и производства. Одновременно требуют разрешения и права на продажу этих самых тестов населению, уверяя, что завозят их «по дешевке». Эти же оппозиционеры в условиях действия в стране чрезвычайного положения и карантина устраивают акции по раздаче гражданам «средств индивидуальной защиты» — пакетов, в которые входят маска, пара перчаток и пузырек со спиртосодержащей жидкостью. При этом пренебрегают запретами на массовое скопление людей и требованием соблюдения социальной дистанции. Они же развернули на контролируемых оппозицией телеканалах кампанию критики действий властей, врачей, полиции, распространения непроверенных информаций и фактов, которые сеют панику среди населения. И все это преподносится как забота о будущем страны и внесение собственного вклада в борьбу с опасным вирусом.

Напомним, что 3 апреля в Грузии фиксируется 148 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 27 пациентов. В режиме карантина остаются 5550 человек, а в стационарах — 281 пациент.