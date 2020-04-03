Куала-Лумпур, , 11:09 — REGNUM Добровольцы в Малайзии печатают на 3D-принтерах марлевые повязки для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 3 апреля сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

«Спрос на них очень высок. Каждой больнице требуется около 40 тыс. масок», — отметил в комментарии журналистам агентства один из добровольцев Уильям Кунг.

Напомним, Малайзия пострадало больше других стран региона от коронавирусной инфекции, на сегодняшний день здесь насчитывается свыше 3 тыс. инфицированных. По меньшей мере 80 работников сферы здравоохранения заразились инфекцией.

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