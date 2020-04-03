Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Из-за вынужденного карантина на время пандемии коронавируса профессиональный фотограф из США Джессика Кобейсси начала устраивать фотосессии в игре Animal Crossing: New Horizons. Об этом 2 апреля сообщило издание Kotaku.

На своём YouTube-канале девушка учит устраивать профессиональные фотосессии прямо в игре. Для этого она использует встроенный «фото-режим».

Напомним, Animal Crossing: New Horizons — это популярная консольная видеоигра в жанре «симулятора жизни». Её релиз состоялся 20 марта 2020 года.

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