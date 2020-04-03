Москва, 3 апреля 2020, 11:03 — REGNUM В Москве за минувшие сутки 448 заболели коронавирусом, что подтвердили результаты их анализов. Об этом 3 апреля сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Столица вновь стала лидером по числу заражений. На втором месте оказалось Подмосковье — 34 новых подтверждённых случаев заболевания.
Отметим, что днём ранее в столице подтвердилось 595 новых случаев коронавируса. Таким образом, произошло сокращение числа новых инфицированных.