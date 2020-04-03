Куру, Франция, , 11:02 — REGNUM Четырнадцать месяцев тюрьмы получил житель Куру во Французской Гвиане за угрозы заразить полицейских коронавирусом, передает телеканал BFMTV.

Сотрудники полиции приехали к хулигану 28 марта после сообщения о нападении злоумышленника на сестру и мать. «Пьяный мужчина начал плевать в жандармов, хвастая тем, что заражен коронавирусом», — передает телеканал.

Напомним, по состоянию на 1 апреля во Франции выявлено 59 тыс. случаев коронавируса. В результате заболевания скончались более 4,5 тыс. человек. За последние сутки во Франции от COVID-19 умерли более 1 тыс. человек.

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