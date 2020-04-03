Грозный, , 11:00 — REGNUM В Чечне вынесен приговор двоим женщинам, попавшимся на продаже несовершеннолетнего. Жительница Чечни в 2019 году купила новорожденного мальчика, которого ей продала уроженка Ингушетии. Сумма сделки составила 650 тыс. рублей, сообщили 3 марта в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Данный факт был установлен сотрудниками полиции Чечни. Обе злоумышленницы были задержаны и стали фигурантами уголовного дела. Как выяснилось в ходе следствия, одна из них обратилась к другой с просьбой найти ей за денежное вознаграждение новорожденного мальчика и оказать содействие в незаконном усыновлении.

Жительница Ингушетии привезла ребенка из Махачкалы и передала заказчице. При этом обе были задержаны. Суд назначил каждой из них наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима. Подсудимой из Чечни срок исполнения наказания отсрочен до достижения её дочерью 14-летнего возраста.