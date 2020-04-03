Киров, , 11:00 — REGNUM В Кировской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек. Общее число выявленных в регионе случаев, таким образом, составляет 15, сообщает региональный минздрав.

Двое человек — были в контактной группе пациентки, которая ехала в поезде Москва — Новый Уренгой, ещё одни мужчина недавно вернулся из США. Ранее из кировских больниц были выписаны пять пациентов.

Сейчас состояние всех госпитализированных с COVID-19 оценивается как удовлетворительное.

Также предварительно выявлено заражение коронавирусом ещё у троих человек. Их анализы в настоящее время направлены в референтскую лабораторию для подтверждения.

Всего в инфекционном госпитале находятся 49 пациентов, из них у 10 подтверждено заражение коронавирусом, ещё 10 — с подозрением на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Кирове была закрыта на карантин городская больница № 9, у пациента которой тест-система подтвердила наличие COVID-19. Он был госпитализирован с внебольничной пневмонией, а исследование на коронавирус таких пациентов является частью системы мониторинга. Персонал больницы — 76 человек и все госпитализированные — 100 человек были обследованы на COVID-19, их результаты отрицательные.