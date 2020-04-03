Рязань, , 11:00 — REGNUM Роспотребнадзор сообщил 3 апреля о новом подтверждённом случае заболевания COVID-19 в Рязанской области.

За последние сутки подтверждён один новый случай коронавируса в Рязанской области. По данным портала стопкоронавирус. рф, всего коронавирус в регионе подтверждён у шести человек.

Региональная оперативная группа на 8:30 3 апреля сообщала о четырёх заболевших COVID-19. Трое вернулись из зарубежных туристических поездок, один прибыл в область после контакта с заражённым человеком.