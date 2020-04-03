Москва, , 10:57 — REGNUM За последние сутки в России зарегистрирован 601 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Пациенты с подтверждённым диагнозом выявлены в 32 регионах страны. Об этом сегодня, 3 марта, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Больше всего случаев заражения отмечено в Москве (448) и Московской области (32). 17 заболевших выявлены в Краснодарском крае, 11 — в Пензенской области, по десять человек — в Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Девять случаев COVID-19 подтверждены в Санкт-Петербурге, восемь — в Югре, шесть — в Татарии, по пять — в Калмыкии и Тюменской области. Также среди регионов, где выявлены новые случаи заболевания, Саратовская, Липецкая, Астраханская, Кировская Брянская, Ивановская, Челябинская, Курская, Рязанская, Тверская, Архангельская, Свердловская области. Есть новые заразившиеся в Чечне, Еврейской автономной области, Крыму и Приморском крае.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрировано 4149 подтверждённых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. Число выписанных пациентов выросло до 281. Количество летальных случаев достигло 34.

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