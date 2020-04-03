Тбилиси, , 11:02 — REGNUM Директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая заявила, что рост числа пациентов, заразившихся коронавирусом, в пределах 20 человек в день не создаст катастрофическую ситуацию. Об этом 3 апреля сообщает агентство Report.

«18−20 пациентов в день не создаст трагическую ситуацию <…> Это вписывается в норму и не станет катастрофой», — сказала врач журналистам.

Она отметила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции контролируется.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 марта число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии выросло на 14 и достигло 148. Днем ранее этот показатель вырос на 17.

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