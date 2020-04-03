Краснодар, , 10:56 — REGNUM 17 новых случаев коронавируса подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки. Данные 3 апреля опубликовал Роспотребнадзор.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев COVID-19 на территории области, с учётом ранее выявленных 22, составило 39.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 2 апреля в регионе было выявлено 32 человека, у которых экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, он установлен до 5 апреля.

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