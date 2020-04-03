Москва, , 10:56 — REGNUM 4149 случай коронавирусной инфекции подтвержден в России на 3 апреля 2020 года, сообщается на официальном правительственном портале «Стопкоронавирус.рф».

Всего в России было проведено свыше 575 тыс. тестов на коронавирус. Заболевшие были выявлены в 78 регионах РФ. Количество выздоровевших пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» составило 281 человек.

От коронавируса в России умерли 34 человека. Два человека скончались в Коми, где в больнице были инфицированы свыше 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве, по последним данным, жертвами коронавируса стали 20 человек.

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