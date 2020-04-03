Кемерово, , 10:54 — REGNUM В министерстве транспорта Кемеровской области сообщили, что перевозчики приостановили автобусное сообщение с регионами, где были выявлены случаи новой коронавирусной инфекции.

Уточняется, что билеты на межрегиональные автобусные рейсы не продаются до особого распоряжения.

В то же время, для выезда за пределы региона можно воспользоваться авиа‑ и ж/д транспортом или на личном автомобиле.

Снижено количество рейсов и по внутриобластным межгородским и пригородным маршрутам. Сохранены только наиболее востребованные.

Отмечается, что для минимизации рисков появления новых случаев заражения в администрации Новосибирской и Томской областей, Алтайского края, Республики Алтай и Красноярского края направлены обращения с просьбой ограничить пассажирское сообщение внутри Сибирского федерального округа.