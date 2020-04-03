Пермь, , 10:54 — REGNUM В Пермском крае лабораторное подтверждение получил еще один случай коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным пресс-службы администрации региона, новый случай подтвердился у 49-летней женщины. Она вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов. Все контактировавшие с ней люди взяты медиками под наблюдение.

На 3 апреля в инфекционной больнице получают лечение от коронавирусной инфекции 15 пациентов. Напомним, от коронавируса в Прикамье умерли два человека. Трое человек выздоровели. На домашнем карантине пребывают 3 033 человека.