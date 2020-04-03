Краснодар, , 10:54 — REGNUM Общественные богослужения в православных церквях на территории Краснодарского края будут приостановлены с 5 апреля и до особого распоряжения. Об этом говорится в обращении главы митрополии митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора к епархиальным архиереям епархий Кубанской митрополии. Решение принято в связи с введением на территории края карантина.

«Приостановить с 5 апреля 2020 года до особого указания общественные богослужения на всей территории Кубанской митрополии; при этом неопустительно совершать Божественную литургию за закрытыми дверьми в присутствии необходимого числа церковнослужителей. Наладить трансляцию богослужений из крупных храмов», — говорится в обращении.

Вместе с тем, для верующих будет доступно причащение — не более двух человек одновременно, с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.

«Таинства крещения и соборования, кроме экстренных случаев, откладываются до особого указания», — говорится также в обращении.

Отметим, между тем, что карантин на территории Краснодарского края был объявлен ещё 31 марта, действует он пока до 5 апреля.